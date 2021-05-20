В Україні вакцинували мільйон людей, залишилось ще мінімум 23 мільйони, - Ляшко

Він констатував, що перші два тижні процес вакцинації відбувався повільно. Позначку в 1 млн вакцинованих вдалося подолати за три місяці.

"Це не знакова віха, а швидше нагадування про те, що потрібно працювати ще більш

наполегливо, бо таких мільйонів залишилося ще, як мінімум, 23", - написав Ляшко.

Новопризначений міністр анонсував, що найближчим часом в Україні будуть відкривати центри вакцинації.

"Ці центри будуть базуватися на кількох можливих майданчиках, наприклад, спортивних центрах, великих лікарнях, школах", - повідомив Ляшко.

Крім того, є резерв рутинних пунктів імунізації. Вони, за словами міністра, забезпечать доступ великої кількості населення до вакцинації водночас.

"Очікуємо значної партії вакцин і будемо готові їх використати якнайбільш ефективно. Перший мільйон введених вакцин для нас – це насправді початкова точка, і він переконає решту в необхідності імунізації від ковіду", - наголосив Ляшко.