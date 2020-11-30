В Україні вперше за два тижні менше 10 тисяч нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу зафіксували 9 946 нових випадків коронавірусу. Це вперше за два тижні, коли кількість нових заражень не перевищила 10 тисяч.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (1460), Дніпропетровській (1138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.

При цьому за добу провели 31 901 тестування на COVID-19, з яких методом ПЛР - 26 290, методом ІФА - 5 611. Днем раніше, коли було підтверджено 12 978 заражень, зробили понад 49 тисяч тестувань на коронавірус.

Останній раз менше ніж 10 тисяч нових випадків в Україні фіксували 16 листопада, тоді за добу заразилися 9 832 людини.

З початку пандемії в Україні підтвердили вже 732 625 випадків COVID-19, померли 12 327 (+114) пацієнтів, що видужали - 345 149 (+5 771). Активними хворими залишаються 387 476 осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в країні зменшилася заповненість лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19. Станом на 29 листопада заповненими залишалися 47,5% ліжок.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що уряд розглядає варіант "інтелектуального локдауну" в Україні.