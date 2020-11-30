В Украине впервые за две недели менее 10 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 9 946 новых случаев коронавируса. Это впервые за две недели, когда число новых заражений не превысило 10 тысяч.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.

При этом за сутки провели 31 901 тестирование на COVID-19, из которых методом ПЦР - 26 290, методом ИФА - 5 611. Днем ранее, когда было подтверждено 12 978 заражений, сделали более 49 тысяч тестирований на коронавирус.

Последний раз менее 10 тысяч новых случаев в Украине фиксировали 16 ноября, тогда за сутки заразились 9 832 человека.

С начала пандемии в Украине подтвердили уже 732 625 случаев COVID-19, умерли 12 327 (+114) пациентов, выздоровели - 345 149 (+5 771). Активными больными остаются 387 476 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что в стране уменьшилась заполненность больничных коек для пациентов с COVID-19. По состоянию на 29 ноября заполненными оставались 47,5% кроватей.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что правительство рассматривает вариант "интеллектуального локдауна" в Украине.