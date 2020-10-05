В Україні набуло чинності нове карантинне зонування

У понеділок, 5 жовтня, набуло чинності нове карантинне зонування. До "червоної зони" зараз входять два міста.

Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Червона зона"

місто Тернопіль

місто Канів Черкаської області

Заборонено: роботу громадського транспорту; роботу ТРЦ, кафе і ресторанів.

"Помаранчева зона"

У "помаранчеву зону" увійшли Вінниця, Луцьк, Дніпро, Ужгород, Івано-Франківськ, Львів, Миколаїв, Полтава, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці.

У ній заборонена: робота гостелів, турбаз тощо (окрім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій до лікарень; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку 1 особа на 10 квадратних метрів, закладів культури; приймання нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 кв. м і не більше 100 осіб.

Згідно з новими правилами зонування, скасовується норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповненні 50% сидячих місць.

"Жовта зона"

У цю зону увійшли Київ, Кривий Ріг, Житомир, Запоріжжя, Одеса, Херсон, Черкаси та Чернігів.

У ній забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, окрім тих, які надають "кризові" послуги.

"Зелена зона"

Всі інші області та міста входять до цієї зони. Обов'язковим лишається наявність маски або респіратора під час перебування у приміщенні; дотримання дистанції під час проведення масових заходів (1 людина на 5 кв. м); дотримання дистанції під час проведення заходів у закладах культури (заповненість 50% місць); перевезення людей у громадському транспорті в межах кількості сидячих місць. Ці обмеження діють і в інших зонах.

Нагадаємо, голова Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що антирекорди з коронавірусу в Україні будуть щодня фіксуватися до березня 2021 року. Добова динаміка коливатиметься від 5 до 7 тисяч нових випадків на добу.

Як писало РБК-Україна, раніше керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що добова захворюваність може зрости до 9 тисяч нових випадків.