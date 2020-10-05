В Україні набуло чинності нове карантинне зонування

У понеділок, 5 жовтня, набуло чинності нове карантинне зонування. До "червоної зони" зараз входять два міста.
Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Заборонено: роботу громадського транспорту; роботу ТРЦ, кафе і ресторанів.
У "помаранчеву зону" увійшли Вінниця, Луцьк, Дніпро, Ужгород, Івано-Франківськ, Львів, Миколаїв, Полтава, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці.
У ній заборонена: робота гостелів, турбаз тощо (окрім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій до лікарень; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку 1 особа на 10 квадратних метрів, закладів культури; приймання нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 кв. м і не більше 100 осіб.
Згідно з новими правилами зонування, скасовується норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповненні 50% сидячих місць.
У цю зону увійшли Київ, Кривий Ріг, Житомир, Запоріжжя, Одеса, Херсон, Черкаси та Чернігів.
У ній забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, окрім тих, які надають "кризові" послуги.
Всі інші області та міста входять до цієї зони. Обов'язковим лишається наявність маски або респіратора під час перебування у приміщенні; дотримання дистанції під час проведення масових заходів (1 людина на 5 кв. м); дотримання дистанції під час проведення заходів у закладах культури (заповненість 50% місць); перевезення людей у громадському транспорті в межах кількості сидячих місць. Ці обмеження діють і в інших зонах.
Нагадаємо, голова Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що антирекорди з коронавірусу в Україні будуть щодня фіксуватися до березня 2021 року. Добова динаміка коливатиметься від 5 до 7 тисяч нових випадків на добу.
Як писало РБК-Україна, раніше керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що добова захворюваність може зрости до 9 тисяч нових випадків.