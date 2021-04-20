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В Україні зросла кількість порушень прав людини через пандемію COVID-19

Автор: РБК-Україна

В Україні через пандемію COVID-19 значно зросла кількість порушень прав людини. Українці скаржаться на необґрунтовані відмови органів влади у наданні інформації.

Про це в Facebook повідомила український омбудсмен Тетяна Денисова за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром країни Денисом Шмигаль.

"У зв'язку з пандемією COVID-19 проблеми дотримання прав людини і громадянина в Україні значно зросли, про це свідчить суттєве збільшення кількості звернень громадян до мене як до уповноваженого з прав людини", - написала Денисова.

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Новини України Денисоваправа человекаомбудсмен
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