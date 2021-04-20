UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине выросло число нарушений прав человека из-за пандемии COVID-19

Автор: РБК-Украина

В Украине из-за пандемии COVID-19 значительно выросло число нарушений прав человека. Украинцы жалуются на необоснованный отказ органов власти в предоставлении информации.

Об этом в Facebook сообщила украинский омбудсмен Татьяна Денисова по итогам встречи с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.

"В связи с пандемией COVID-19 проблемы соблюдения прав человека и гражданина в Украине значительно возросли, про это свидетельствует существенное увеличение количества обращений граждан ко мне как к уполномоченному по правам человека", - написала Денисова.

По ее словам, в ходе встречи с премьер-министром омбудсмен обратила внимание на возросшее число жалоб украинцев на органы власти. В частности, она отметила, что гражданам необоснованно не предоставляют информацию, а это "яркое указание на необходимость совершенствования правового регулирования в области прав человека".

Денисова отметила, что глава правительства пообещал способствовать решению проблемных вопросов, касающихся прав человека, в том числе права на информацию.

РБК-Украина писало, что в прошлом году уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова получила на 40% больше жалоб о нарушении прав, чем у 2019 году.

Также Денисова сообщала, что состояние здоровья украинца Олега Приходько, которого удерживают в СИЗО в Ростове-на-Дону (РФ), ухудшается.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины права человекаомбудсменДенисова
Читайте также
В Украине предложили ввести медицинского омбудсмена
Омбудсмен: в Борисполе обнаружили коронавирус в 31 осужденного, из медиков в колонии - только стоматолог
Зеленский утвердил состав совета по обеспечению прав и свобод защитников Украины
Прогноз погоды