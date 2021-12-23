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В Україні виявили 12 варіантів штаму "Дельта". Один з них новий

Автор: Сергей Новиков

Українські вчені виявили 12 варіантів штаму "Дельта", які циркулюють в країні. Один з них новий і, ймовірно, потрапив з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Інституту молекулярної біології та генетики НАН України.

Повідомляється, що на дослідження надали 74 зразки, узятих у пацієнтів з 9 регіонів в період з 18 листопада по 1 грудня. Встановлено, що всі 100% зразків є варіантами штаму "Дельта".

"Вчені ІМБГ зафіксували 12 різних варіантів штаму "Дельта", проте їх спектр відрізняється від тих, які були поширені в листопаді. Зокрема, виявлено новий для України варіант "Дельта"-штаму AY.122, який активно поширюється в Росії і характеризується важким перебігом хвороби, високою швидкістю інфікування і високою смертністю", - йдеться в повідомленні.

Варіант AY.122 знайшли у зразках з Дніпра, Сум, Полтави, Миколаєва, Житомира та Одеси. Передбачається, що високий рівень смертності в Україні (як у Росії та Казахстані) може бути пов'язаний з особливостями штаму "Дельта", зокрема, варіанту AY.122.

Серед представлених зразків не був виявлений штам "Омікрон".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні зареєстровано один випадок інфікування штамом "Омікрон". Його виявили у чоловіка, який повернувся з ОАЕ.

Передбачається, що "Омікрон" почне домінувати в Європі вже в найближчі тижні.

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