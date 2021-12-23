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В Украине выявили 12 вариантов штамма "Дельта". Один из них новый

Автор: Сергей Новиков

Украинские ученые выявили 12 вариантов штамма "Дельта", которые циркулируют в стране. Один из них новый и, предположительно, попал из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

Сообщается, что на исследование предоставили 74 образца, взятых у пациентов из 9 регионов в период с 18 ноября по 1 декабря. Установлено, что все 100% образцов являются вариантами штамма "Дельта".

"Ученые ИМБГ зафиксировали 12 разных вариантов штамма "Дельта", однако их спектр отличается от тех, которые были распространены в ноябре. В частности, выявлен новый для Украины вариант "Дельта"-штамма AY.122, который активно распространяется в России и характеризуется тяжелым течением болезни, высокой скоростью инфицирования и высокой смертностью", - говорится в сообщении.

Вариант AY.122 нашли в образцах из Днепра, Сум, Полтавы, Николаева, Житомира и Одессы. Предполагается, что высокий уровень смертности в Украине (как в России и Казахстане) может быть связан с особенностями штамма "Дельта", в частности, варианта AY.122.

Среди представленных образцов не был выявлен штамм "Омикрон".

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зарегистрирован один случай инфицирования штаммом "Омикрон". Его выявили у мужчины, который вернулся из ОАЭ.

Предполагается, что "Омикрон" начнет доминировать в Европе уже в ближайшие недели.

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