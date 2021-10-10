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В Україні виявили ще понад 11 тисяч випадків COVID

Автор: Ілона Свиридова

За минулу добу, 9 жовтня, виявили ще понад 11 тисяч випадків коронавірусу в Україні. Також повідомляється про 162 летальні випадки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що за добу в Україні зафіксовано 11 344 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей - 1149, медпрацівників - 122).

Також вчора зафіксували 162 летальних випадки, видужала 2 581 особа. Крім того, повідомляється, що протестували:

  • методом ПЛР - 35 671 особу
  • методом ІФА - 5 434
  • експрес-тестами - 26 287

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях.

Нагадаємо, раніше лікар-епідеміолог Тетяна Чумаченко в коментарі РБК-Україна спрогнозувала погіршення ситуації з коронавірусом восени, в порівнянні з весною.

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Коронавірус