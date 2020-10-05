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В Україні для виявлення хворих коронавірусом можуть використовувати службових собак

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 жовтня 2020 14:59
В Україні для виявлення хворих коронавірусом можуть використовувати службових собак Фото: службова собака (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство внутрішніх справ розглядає можливість використання службових собак для виявлення хворих коронавірусом. Для виявлення хворого COVID-19 собаці необхідно лише 10 секунд.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Відповідний метод почали використовувати в кінці вересня в Фінляндії. Також почали тренування собак у Великобританії та Франції.

"Собаки-нюхачі, які зараз працюють в аеропорту Гельсінкі, спеціально навчені виявляти запах вірусу в зразках поту, зібраних на серветках пасажирів, що прибувають. Собаці потрібно всього 10 секунд для виявлення особи з ознаками COVID-19. Після цього пасажиру пропонується пройти безкоштовно тест на коронавірус в медичному центрі аеропорту", - повідомили в МВС.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні 3774 людини захворіли коронавірусом. З початку пандемії захворіли понад 230 тисяч людей.

При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує, що вже до кінця тижня в країні буде 5 тисяч нових випадків коронавірусу на добу.

Також РБК-Україна писало, що Степанов вважає, ситуацію із завантаженістю лікарняних ліжок напруженою. У разі продовження зростання захворюваності вона може стати критичною.

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