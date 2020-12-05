В Україні одужалих від COVID-19 знову більше, ніж захворілих

В Україні знову спостерігається позитивна динаміка щодо коронавірусу. За минулу добу від коронавірусу одужали більше людей, ніж захворіли.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, які опублікував глава відомства Максим Степанов на сторінці у Facebook.

Так, за вчора лабораторні центри підтвердили 13 825 нових випадків коронавірусу, а одужалих від COVID-19 за минулу добу зареєстрували - 14 724.

Нагадаємо, до цього така динаміка спостерігалася у четвер та середу. Впродовж двох днів в Україні кількість одужалих перевищувала кількість нових хворих.

Також РБК-Україна писало, що у світі зареєстрували найбільшу кількість нових випадків COVID-19 з початку пандемії. За добу коронавірус діагностували у понад 680 тисяч жителів планети.

Додамо, за четвер в Україні знову зареєстрували понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу. До цієї позначки кількість нових хворих не доходила майже тиждень.

Крім того, стало відомо, коли Україна отримає вакцину від коронавірусу. У МОЗ назвали орієнтовні терміни перших поставок препарату.