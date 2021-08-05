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В Україні зафіксували вже майже 150 випадків "Дельта"-штаму коронавірусу

Автор: Инна Собора

Штам коронавірусу "Дельта" знаходиться на території України і поширюється. Зараз офіційно підтверджених 147 випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в ефірі "Українського радіо".

За його словами, ще кілька тижнів тому в країні було 17 випадків.

"Зараз офіційно підтверджених 147 випадків на рівні країни", - сказав Кузін.

Головний санлікар зазначив, що найбільший відсоток нових випадків штаму "Дельта" дають Волинська, Одеська, Тернопільська області, Чернівці і Київ.

"Дійсно він поширюється швидше, ніж звичайний вірус. Також він частіше призводить до госпіталізації. Але є і позитивні моменти: вакцинація захищає від "Дельти", - зазначив Кузін.

Раніше в МОЗ назавали найпоширеніші симптоми при зараженні штамом "Дельта".

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїнипандемияКоронавірус "Дельта"