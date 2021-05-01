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В Україна зафіксували 8 549 нових випадків коронавіруса за минулу добу

Новость на русском → Субота 01 травня 2021 08:29
В Україна зафіксували 8 549 нових випадків коронавіруса за минулу добу Фото: коронавірусом заразилися ще понад 8,5 тисяч українців (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби в Україні зафіксували 8 549 нових випадків захворювання коронавірусом. Померла від цієї хвороби 351 людина.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в своєму Facebook.

Серед нових хворих - 374 дитини та 145 медпрацівників. Всього госпіталізована 3 051 особа. Одужали від коронавіруса 14 956 людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (745), Харківській (730), м Київ (671), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.

Загалом в Україні здійснили 83 336 тестувань за попередню добу (зокрема методом ПЛР – 37 455, методом ІФА – 13 016, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 865).

З початку пандемії в Україні захворіло 2 078 086 людей. Померли - 44 436.

Раніше Степанов заявив, що не очікує сильних скачків в кількості захворювань на коронавірус після травневих свят.

Водночас глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що після травневих свят кількість COVID-хворих збільшиться, але четверта хвиля буде восени.

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