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Забезпечить вакциною до кінця року. Степанов анонсував новий COVID-контракт

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 квітня 2021 20:04
Забезпечить вакциною до кінця року. Степанов анонсував новий COVID-контракт Фото: Максим Степанов, глава МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував підписання нового контракту на поставку вакцини від коронавірусу в Україну. За його словами, цей контракт забезпечить українців вакциною до кінця 2021 року.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

Яку саме вакцину від коронавірусу вирішила придбати Україна, глава міністерства не розповів.

"По тих контрактах, які у нас є, і по тих контрактах, які максимум 2 дні, а може раніше, ми повідомимо приємну новину щодо контракту. Ми будемо забезпечені до кінця року повним обсягом вакцин, які нам потрібні для вакцинації", - заявив Степанов.

Зазначимо, Україна вже уклала контракти на поставки вакцин від коронавірусу компаній Pfizer, AstraZeneca, SinoVac та Novavax. Сьогодні в Україну має прибути чергова партія вакцини SinoVac у розмірі 500 тисяч доз.

Нагадаємо, МОЗ розраховує, що у травні 2021 року Україна отримає майже мільйон доз вакцини від Pfizer.

Крім того, поділитися вакциною з Україною вирішила Польща. У Варшаві розповіли, коли відбудеться поставка вакцини.

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