Забезпечить вакциною до кінця року. Степанов анонсував новий COVID-контракт

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував підписання нового контракту на поставку вакцини від коронавірусу в Україну. За його словами, цей контракт забезпечить українців вакциною до кінця 2021 року.

Яку саме вакцину від коронавірусу вирішила придбати Україна, глава міністерства не розповів.

"По тих контрактах, які у нас є, і по тих контрактах, які максимум 2 дні, а може раніше, ми повідомимо приємну новину щодо контракту. Ми будемо забезпечені до кінця року повним обсягом вакцин, які нам потрібні для вакцинації", - заявив Степанов.

Зазначимо, Україна вже уклала контракти на поставки вакцин від коронавірусу компаній Pfizer, AstraZeneca, SinoVac та Novavax. Сьогодні в Україну має прибути чергова партія вакцини SinoVac у розмірі 500 тисяч доз.