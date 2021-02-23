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В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні зареєстрували вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування. Рішення МОЗ прийняв вчора.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Раніше цю вакцину схвалила ВООЗ.

"Вчора МОЗ зареєструвало вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування", - йдеться у повідомленні.

Вакцина, Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) має локальну (торговельну) назву Covishield. Відповідно, вакцина Covishield, яка сьогодні прибуває до України, офіційно зареєстрована.

Нагадаємо, сьогодні вранці в аеропорт "Бориспіль" прибуде вакцина від коронавірусу. Це перша вакцина, яку отримає Україна.

Зазначимо, на початку березня в Україні може погіршитися COVID-статистика. Кількість заражень за добу може вирости в середньому до 6820 випадків.

Україна має отримати вакцини від коронавірусу компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneca і Novavax, детально про препарати - в матеріалі РБК-Україна.

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