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В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине зарегистрировали вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Решение Минздрав принял вчера.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Ранее эту вакцину одобрила ВОЗ.

"Вчера Минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения", - говорится в сообщении.

Вакцина, Oxford/AstraZeneca, что производится на мощностях Serum Institute (Индия) имеет локальное (торговое) название Covishield. Соответственно, вакцина Covishield, которая сегодня прибывает в Украину, официально зарегистрирована.

Напомним, сегодня утром в аэропорт "Борисполь" прибудет вакцина от коронавируса. Это первая вакцина, которую получит Украина.

Отметим, в начале марта в Украине может ухудшиться COVID-статистика. Количество заражений за сутки может вырасти в среднем до 6820 случаев.

Украина должна получить вакцины от коронавируса компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavax, подробно о препаратах - в материале РБК-Украина.

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