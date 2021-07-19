Українців, вакцинованих від COVID-19, впускатимуть до Франції без тестів

Згідно з новими правилами, тепер особи старше 12 років, які отримали вакцину від коронавірусу, визнану Європейським агентством лікарських засобів (ЕМА) обмежень для в'їзду не мають. Однак при посадці на літак їм потрібно надати довідку про отримання повного курсу вакцинації.

Для українців, які не отримали вакцину або отримали вакцину, яка не є визнаною, зберігається режим обґрунтування невідкладних обставин при відвідуванні Франції. Крім цього, необхідно буде надати результат негативного ПЛР тесту, зробленого менш ніж за 72 години або негативний тест на антиген, зроблений менш ніж за 48 годин.

Після прильоту на територію Франції додатково французька сторона може вибірково вимагати проходження тесту на антиген і дотримання самоізоляції протягом 7 днів.

Уточнюється, що вакцини, визнані у Франції - це вакцини, які визнані Європейським агентством лікарських засобів (EMA). Це Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen/Johnson & Johnson.

Крім того, довідка про вакцинацію вважається дійсною, якщо вона містить свідоцтво повної схеми вакцинації: 1 тиждень після другої дози вакцини (Pfizer, Moderna, AstraZeneca / Vaxzevria), 4 тижні (28 днів) після одноразової вакцини (Johnson & Johnson), 1 тиждень після щеплення осіб, які перехворіли COVID-19 (1 доза).

Також Посольство Франції в Україні звертає увагу громадян, які бажають подорожувати до Франції, що необхідно чітко дотримуватися наданих інструкцій. У разі відсутності невідкладних обставин та/або повної схеми вакцинації схваленими Францією вакцинами, в'їзд на територію Франції не дозволяється і віза видаватися не буде.