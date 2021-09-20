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Україну можуть перевести до "жовтої" зони з 22 вересня

Автор: Олександр Мороз

"Жовта" зона адаптивного карантину в Україні можливо діятиме з 22 вересня. Завтра відповідне питання розгляне Державна комісія з питань техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що завтра на засіданні комісії з ТЕБ та НС буде розглянуто питання впровадження "жовтого" рівня епідемічної небезпеки по всій території країни з 00:00 22 вересня 2021.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, одночасно запрацюють нові правила адаптивного карантину, які послаблюють обмеження для тих закладів господарювання та освіти, в яких щеплення першою дозою зробили не менше 80% персоналу.

"Ми змінили підхід до карантину і дозволили роботу таким закладам, щоб не зупиняти економічний і освітній процес в нашій країні. Держава надала можливість кожному громадянину робити щеплення безкоштовно різними вакцинами на вибір. Вакцинація залишається пріоритетом у протидії поширенню хвороби", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабінет міністрів прийняв рішення продовжити карантин в Україні до 31 грудня.

А РБК-Україна з'ясувало, коли ті, хто перехворів, зможуть отримати COVID-сертифікат.

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