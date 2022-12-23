RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине продлили карантин из-за COVID-19: сколько еще будет действовать

Фото: в Украине продлили карантин из-за COVID-19 до 30 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине продлили карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. В этот раз до 30 апреля 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram постоянного представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Продлен для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 30.04.2023. Также продлен по всей территории Украины карантин до 30.04.2023", - написал Мельничук.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что еженедельное количество смертей от COVID-19 уменьшилось на 90% с начала года.

Также писали о том, что в мире по крайней мере 90% населения имеют определенный иммунитет к коронавирусу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныКарантинКоронавирус