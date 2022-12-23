В Украине продлили карантин из-за COVID-19: сколько еще будет действовать

"Продлен для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 30.04.2023. Также продлен по всей территории Украины карантин до 30.04.2023", - написал Мельничук.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что еженедельное количество смертей от COVID-19 уменьшилось на 90% с начала года.

Также писали о том, что в мире по крайней мере 90% населения имеют определенный иммунитет к коронавирусу.

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