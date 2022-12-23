В Україні продовжили карантин через COVID-19: скільки ще триватиме

"Продовжено для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30.04.2023. Також продовжено на всій території України карантин до 30.04.2023", - написав Мельничук.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що щотижнева кількість смертей від COVID-19 зменшилась на 90%, рахуючи від початку року.

Також писали про те, що у світі принаймні 90% населення мають певний імунітет до коронавірусу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.