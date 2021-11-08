Умід Шарапов: В якій формі протікатиме COVID у захворілого - це лотерея

Наразі достеменно невідомо, від чого залежить тяжкість протікання захворювання на COVID-19. Іноді навіть одужання від хвороби раніше не може захистити від тяжкого перебігу наступного інфікування.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав імунолог Центру з контролю захворювань (CDC) США Умід Шарапов.
"Ми знаємо про випадки, коли людина захворіла повторно. Я навіть знаю випадок, коли три рази хворіли, і кожен наступний раз може бути важче ніж перший. Дуже складно передбачити, як COVID буде протікати у людини, в легкій формі або середньотяжкій формі - це, якщо можна сказати не науковою мовою, лотерея", - пояснив імунолог.
Крім того, як зазначив Шарапов, після легкого чи середньотяжкого перебігу хвороби, у пацієнтів часто зберігаються неприємні наслідки від COVID-19.
Нагадаємо, імунолог CDC розповів про негативні наслідки, які можуть зберігатися після одужання від COVID-19.
Крім того, Шарапов розповів, коли перехворілим на коронавірус можна вакцинуватися від COVID-19.