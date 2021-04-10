Рівень госпіталізацій COVID-хворих залишається перевищеним у 19 областях

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів по коронавірусу . Лише в п'яти областях не перевищена норма завантаженості лікарняних ліжок для пацієнтів, хворих на коронавірус.

Нормою є показник не більше 60 на 100 тисяч населення. Показник госпіталізацій не перевищено тільки в Закарпатській (51), Івано-Франківській (58,3) Кіровоградській (40,6), Луганській (59,6) і Херсонській (56,6) областях.

Найвищий рівнь госпіталізації в місті Києві (103,7), Житомирській (109,2), Миколаївській (106,9), Хмельницькій (130,9) та Чернігівській (106,8) областях.

Крім того, дані МОЗ свідчать, що в Києві спостерігаються найбільші проблеми із завантаженістю ліжок з киснем - 81,3% при нормі 65%. Також цей показник перевищено в Житомирській (72,9%), Київській (78,3%), Львівській (75,4%), Миколаївській (73,0%), Одеській (71,3%), Сумській (67,5 %) та Хмельницькій (70,1%) областях.

Відзначимо, станом, на 10 квітня, в "червоній" зоні карантину перебувають 11 областей та місто Київ.