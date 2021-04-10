За добу в Україні 17 463 нових COVID-випадків

За минулу добу, 9 квітня, в Україні підтвердили 17 463 нових випадки коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 684 дитини та 394 медпрацівники.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook .

З початку пандемії коронавірусом заразилися 1 841 137 людей на території України. Померли - 36 779.

Всього за добу здійснили 122 181 тестувань (зокрема методом ПЛР – 54 420, методом ІФА – 22 900, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 861).

Він повідомив, що учора госпіталізували 4 709 людей з коронавірусом. Від хвороби померли 398 людей, одужали 10 722 українця.

Нагадаємо, перед цим в Україні два дні поспіль фіксували більше 19 тисяч нових COVID-випадків.

РБК-Україна писало, що днями Степанов повідомив, що кількість хворих на коронавірус в Україні буде зростати в наступні 10 днів. Добовий приріст нових зареєстрованих випадків може досягти за цей час 30 тисяч людей.