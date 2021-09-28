Рівень смертності від коронавірусу в Україні зріс більше ніж вдвічі за два тижні, - KSE

"Станом на зараз у середньому за тиждень ми маємо 114 померлих за добу, тоді як на минулому тижні було 80 померлих за добу в середньому, а ще тиждень раніше - 50. Тобто за два тижні рівень смертності в Україні збільшився більш ніж вдвічі", - розповів Ганиченко.

За словами експерта, поточний квартал проходить зараз абсолютно прогнозовано, а показник смертності рухається за "жовтим сценарієм".

"Очікуємо, що на кінець вересня ми будемо мати близько 56-57 тисяч померлих, і цей показник ще буде ретроспективно оновлюватися. На кінець поточного кварталу прогнози KSE абсолютно справдилися - будемо мати близько 58 тисяч летальних випадків", - зазначив Ганиченко.