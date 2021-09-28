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Рівень смертності від коронавірусу в Україні зріс більше ніж вдвічі за два тижні, - KSE

Автор: Марія Кучерявець

В Україні показники рівня смертності від коронавірусу зросли більше ніж вдвічі. Така динаміка спостерігається протягом останніх двох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг керівника Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганиченка.

"Станом на зараз у середньому за тиждень ми маємо 114 померлих за добу, тоді як на минулому тижні було 80 померлих за добу в середньому, а ще тиждень раніше - 50. Тобто за два тижні рівень смертності в Україні збільшився більш ніж вдвічі", - розповів Ганиченко.

За словами експерта, поточний квартал проходить зараз абсолютно прогнозовано, а показник смертності рухається за "жовтим сценарієм".

"Очікуємо, що на кінець вересня ми будемо мати близько 56-57 тисяч померлих, і цей показник ще буде ретроспективно оновлюватися. На кінець поточного кварталу прогнози KSE абсолютно справдилися - будемо мати близько 58 тисяч летальних випадків", - зазначив Ганиченко.

Нагадаємо, за прогнозами експертів, Україна може потрапити у трійку лідерів серед країн Європи за рівнем захворюваності на коронавірус.

У KSE також припускають, що три області мають високі ризики потрапляння у "червону" зону карантину.

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