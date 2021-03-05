В Ужгороді з 7 березня запровадять локдаун: список обмежень

В Ужгороді через ускладнення епідеміологічної ситуації з 7 березня посилюють обмежувальні карантинні заходи. Оприлюднено список заборон.

Про це повідомляє прес-служба Ужгородської міськради у Facebook .

Рішення ухвалили члени міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час позапланового засідання регіональної комісії ТЕБ та НС щодо критичної ситуації, яка склалася на Закарпатті із захворюваністю на COVID -19.

З 00:00 7 березня в Ужгороді буде заборонено:

роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки та замовлення на виніс);

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, інших розважальних закладах;

діяльність непродовольчих магазинів та ринків;

приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів;

приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

Що буде дозволено під час локдауну в Ужгороді

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктами, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин;

торговельну діяльність із адресною доставкою замовлень;

надання фінансових послуг, фінансових установ, операторів поштового зв’язку,

медичну та ветеринарну практики,

діяльність АЗС (без зон харчування),

діяльність із технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом.

В міськраді Ужгорода також повідомили, що школярі 5-11 класів із 9 по 12 березня навчатимуться дистанційно, а учні 1-4 класів, крім УСШ № 3 та НВК "Первоцвіт", - у шкільних класах.