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В Ужгороді з 7 березня запровадять локдаун: список обмежень

Автор: Андрій Василюк

В Ужгороді через ускладнення епідеміологічної ситуації з 7 березня посилюють обмежувальні карантинні заходи. Оприлюднено список заборон.

Про це повідомляє прес-служба Ужгородської міськради у Facebook.

Рішення ухвалили члени міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час позапланового засідання регіональної комісії ТЕБ та НС щодо критичної ситуації, яка склалася на Закарпатті із захворюваністю на COVID -19.

З 00:00 7 березня в Ужгороді буде заборонено:

  • роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки та замовлення на виніс);
  • приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, інших розважальних закладах;
  • діяльність непродовольчих магазинів та ринків;
  • приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів;
  • приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів;
  • проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

Що буде дозволено під час локдауну в Ужгороді

  • приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктами, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин;
  • торговельну діяльність із адресною доставкою замовлень;
  • надання фінансових послуг, фінансових установ, операторів поштового зв’язку,
  • медичну та ветеринарну практики,
  • діяльність АЗС (без зон харчування),
  • діяльність із технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом.

В міськраді Ужгорода також повідомили, що школярі 5-11 класів із 9 по 12 березня навчатимуться дистанційно, а учні 1-4 класів, крім УСШ № 3 та НВК "Первоцвіт", - у шкільних класах.

Як повідомляло РБК-Україна, Закарпатська область через погіршення ситуації з коронавірусом опинилася на порозі потрапляння в "червону" зону карантину. Місцева влада сьогодні вирішила ввести локальні локдауни, а медики говорять про небезпеку введення сортування хворих.

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