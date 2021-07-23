Вакцина AstraZeneca вже після першої дози знижує ризик смерті від COVID на 82%

Повідомляється, що результати дослідження в Канаді показали, що одна доза Vaxzevria (комерційна назва вакцини) була на 82% ефективна проти випадків госпіталізації або смерті, викликаних штамом "Бета"/"Гамма".

Вакцина також показала високий рівень ефективності проти варіантів "Дельта" і "Альфа" з скороченням госпіталізацій або смертей на 87% і 90% відповідно. Ефективність Vaxzevria після однієї дози була аналогічна ефективності інших вакцин, протестованих в дослідженні.

Підкреслюється Vaxzevria ефективна і проти легкого симптоматичного захворювання, хоча друга доза істотно підвищує рівень захисту.

"Ці дані показують ... що вакцина Vaxzevria поряд з іншими вакцинами в Канаді забезпечує високий рівень захисту від найсерйозніших форм захворювання навіть після одного уколу", - заявив виконавчий віце-президент відділу досліджень і розробок в області біофармацевтики Мене Пангалос.