Вакцина Johnson & Johnson ефективна проти всіх варіантів COVID, - дослідження

Дослідження визначило, що вакцина активує імунні реакції проти оригінального штаму COVID-19, а також варіантів Alpha, Beta, Gamma й Epsilon.

Відтак дослідники роблять висновок, що вакцина Johnson & Johnson забезпечила надійний захист від симптоматичних випадків COVID-19 у Південній Африці та Бразилії, де варіанти спричинили більшість випадків захворювання.

Дослідники вивчали антитіла та клітинну імунну відповідь 20 добровольців у віці від 18 до 55 років.

Зазначається, що менш нейтралізувальні антитіла з'явилися при боротьбі з варіантами, вперше виявленими у Південній Африці та Бразилії, у порівнянні з оригінальним штамом COVID-19.

Ті, у кого був "південноафриканський" штам, виробляли в 5 разів менше нейтралізувальних антитіл, ніж ті, що мали оригінальний штам. Щодо "бразильського" варіанту, у людей формувалося в 3,3 раза менше антитіл.

При цьому наголошується, що нейтралізуючі імунні відповіді антитіл та Т-клітин були "в основному збережені" і , а тому вакцина здатна захистити від різних наразі відомих варіантів коронавірусу.