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Канада відмовилася прищеплювати населення вакциною Johnson & Johnson: 300 000 доз викинуть

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Канада, Субота 12 червня 2021 14:43
Канада відмовилася прищеплювати населення вакциною Johnson & Johnson: 300 000 доз викинуть Фото: вакцину Johnson & Johnson не будуть застосовувати в Канаді (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Канаді відмовилися прищеплювати населення вакциною Johnson & Johnson. В результаті 300 000 доз, закуплених у квітні, просто викинуть.

Про це повідомляє Le Figaro.

Причиною відмови від вакцини назвали побоювання з приводу виробництва вакцини в американській лабораторії.

"Через стурбованість з приводу лікарської речовини, розробленої на підприємстві Emerging BioSolutions в Балтіморі, штат Меріленд, Міністерство охорони здоров'я Канади не поширюватиме отримані інвентарні запаси з метою захисту здоров'я і безпеки канадців і канадських жінок", - заявили в Міністерстві охорони здоров'я.

Там стверджують, що вакцина була "забруднена компонентами іншої вакцини" під час виробництва, і після дослідження флаконів Міністерство охорони здоров'я Канади не змогло зробити висновок, що вони відповідають канадським стандартам. Також там заявили, що делегація проінспектує завод в Меріленді про інцидент цього літа, і Канада не прийме до цього моменту ніяких нових поставок вакцин з цього заводу.

Також відомо, що органи охорони здоров'я США оголосили про необхідність викинути кілька партій вакцин Johnson & Johnson, вироблених на цьому заводі в Балтіморі.

Додамо, що крім вакцини Johnson & Johnson в Канаді використовують вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna і AstraZeneca. При цьому в країні вже 64% населення вакциновані однією дозою, що є одним з кращих показників у світі.

Нагадаємо, що у Євросоюзі також відмовилися від вакцини Johnson & Johnson. Там відмовилися від закупівлі 100 млн доз.

Раніше повідомлялося, що американці також не хочуть вакцинуватися цією вакциною, незважаючи на те, що у неї є безліч переваг.

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