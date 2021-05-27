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Вакцинація від COVID-19 в Індії доступна не всім: відомі причини

Автор: Наталья Скороход

В Індії вакцинація від коронавірусу доступна не всім. Люди відчувають нерівність у розподілі вакцини.

Про це повідомляє Associated Press.

Підхід влади до вакцинації позначається на бідних штатах. Наприклад, багато хто навіть не можуть зареєструватися на щеплення. Реєстрація через державний сайт - англійською мовою. А англійська мова і доступ до Інтернету доступні не всьому населенню.

Нагадаємо, ВООЗ фіксує зниження захворюваності по всьому світу. Хворіти коронавірусом стало менше людей.

Раніше повідомлялося, що в Індії люди страждають від чорного грибка. Він з'являється у тих, хто хворіє коронавірусом.

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