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Вакцинация от COVID-19 в Индии доступна не всем: известны причины

Автор: Наталья Скороход

В Индии вакцинация от коронавируса доступна не всем. Люди чувствуют неравенство в распределении вакцины.

Об этом сообщает Associated Press.

Подход властей к вакцинации сказывается на бедных штатах. К примеру, многие даже не могут зарегистрироваться на прививку. Регистрация через государственный сайт - на английском языке. А английский язык и доступ к интернету доступны не всему населению.

Напомним, ВОЗ фиксирует снижение заболеваемости по всему миру. Болеть коронавирусом стало меньше людей.

Ранее сообщалось, что в Индии люди страдают от черного грибка. Он появляется у тех, кто болеет коронавирусом.

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