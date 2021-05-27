Вакцинация от COVID-19 в Индии доступна не всем: известны причины

В Индии вакцинация от коронавируса доступна не всем. Люди чувствуют неравенство в распределении вакцины.
Об этом сообщает Associated Press.
Подход властей к вакцинации сказывается на бедных штатах. К примеру, многие даже не могут зарегистрироваться на прививку. Регистрация через государственный сайт - на английском языке. А английский язык и доступ к интернету доступны не всему населению.
Напомним, ВОЗ фиксирует снижение заболеваемости по всему миру. Болеть коронавирусом стало меньше людей.
Ранее сообщалось, что в Индии люди страдают от черного грибка. Он появляется у тех, кто болеет коронавирусом.