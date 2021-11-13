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Вакцинація від COVID в Україні: темпи знову досягли 300 000 щеплень на добу

Автор: Артем Горовенко

За минулу добу, 12 листопада, в Україні зробили 299 854 щеплень від коронавірусу. Темпи наближаються до рекордних, які фіксувалися в кінці жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що вчора були вакциновані 299 854 особи. Одну дозу отримали 135 727, повністю імунізовані - 164 127.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 12 121 804 особи, з них отримали одну дозу - 12 121 802, повністю імунізовані і отримали дві дози - 8 586 461. Загалом зробили 20 708 263 щеплення.

Згідно зі статистикою, 91,1% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня не були вакциновані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося , що в Одесі запрацював новий пункт вакцинації від коронавірусу - тепер отримати щеплення можна прямо в трамваї.

Цього тижня МОЗ розширило список професій з обов'язковою вакцинацією.

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