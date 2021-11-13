Вакцинація від COVID в Україні: темпи знову досягли 300 000 щеплень на добу

За минулу добу, 12 листопада, в Україні зробили 299 854 щеплень від коронавірусу. Темпи наближаються до рекордних, які фіксувалися в кінці жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.
Повідомляється, що вчора були вакциновані 299 854 особи. Одну дозу отримали 135 727, повністю імунізовані - 164 127.
З початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 12 121 804 особи, з них отримали одну дозу - 12 121 802, повністю імунізовані і отримали дві дози - 8 586 461. Загалом зробили 20 708 263 щеплення.
Згідно зі статистикою, 91,1% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня не були вакциновані.
Нагадаємо, раніше повідомлялося , що в Одесі запрацював новий пункт вакцинації від коронавірусу - тепер отримати щеплення можна прямо в трамваї.
Цього тижня МОЗ розширило список професій з обов'язковою вакцинацією.