Вакцинація в компаніях: у МОЗ пояснили, скільки доведеться чекати до прибуття бригади

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, скільки доведеться чекати компаніям на прибуття медичної бригади для проведення вакцинації від коронавірусу в колективі . Зараз не варто чекати на швидке прибуття бригади після подачі заявки.

Про це під час брифінгу відповідаючи на запитання РБК-Україна розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Це може бути досить тривалий час, оскільки ми тільки почали процес формування черг. Надалі все залежатиме від графіка поставок вакцин на територію України. Графік поставки вакцин на територію України вказаний в Національному плані імунопрофілактики", - пояснив Ляшко.

Раніше в МОЗ повідомляли, що організовані колективи можуть подати заявку на проведення масової вакцинації прямо в компанії. Для цього необхідно, щоб у колективі було понад 50 охочих вакцинуватися.

Також РБК-Україна писало, що днями уряд оприлюднив Національний план вакцинопрофілактики коронавірусу. Згідно з документом, до кінця року Україна повинна отримати майже 22 млн доз вакцини від COVID.