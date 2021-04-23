RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вакцинація в компаніях: у МОЗ пояснили, скільки доведеться чекати до прибуття бригади

Автор: Ігор Литвиненко

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, скільки доведеться чекати компаніям на прибуття медичної бригади для проведення вакцинації від коронавірусу в колективі. Зараз не варто чекати на швидке прибуття бригади після подачі заявки.

Про це під час брифінгу відповідаючи на запитання РБК-Україна розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Це може бути досить тривалий час, оскільки ми тільки почали процес формування черг. Надалі все залежатиме від графіка поставок вакцин на територію України. Графік поставки вакцин на територію України вказаний в Національному плані імунопрофілактики", - пояснив Ляшко.

Раніше в МОЗ повідомляли, що організовані колективи можуть подати заявку на проведення масової вакцинації прямо в компанії. Для цього необхідно, щоб у колективі було понад 50 охочих вакцинуватися.

Також РБК-Україна писало, що днями уряд оприлюднив Національний план вакцинопрофілактики коронавірусу. Згідно з документом, до кінця року Україна повинна отримати майже 22 млн доз вакцини від COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КомпаниявакцинаціяВакцина від коронавірусу
Читайте також
Стало відомо, коли Україна отримає наступні партії covid-вакцин по COVAX
В Україну доставили нову партію вакцини AstraZeneca
Прогноз погоди