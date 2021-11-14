Вакцинація від коронавірусу: за минулий день темпи впали вдвічі
За минулий день темпи вакцинації від коронавірусу в Україні впали в два рази. Зокрема, в суботу зробили 145 000 щеплень проти майже 300 000 в п'ятницю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.
Повідомляється, що за минулу добу від коронавірусу прищепили 145 241 особу. Одну дозу отримали 65 757, повністю імунізовані - 79 484.
З початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 12 187 561 особі, з них отримали одну дозу - 12 187 559, повністю імунізовані і отримали дві дози - 8 665 945. Загалом зробили 20 853 504 щеплення.
Також повідомляється, що 91,1% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня не були вакциновані.
Зазначимо, минулого тижня пункти вакцинації відкривалися в незвичайних місцях. Наприклад, в Одесі на Старосінній площі поставили вакцинальний трамвай, а в Києві відкрили прищепний пункт в готелі "Національний".
Нагадаємо, за вчора в Україні зафіксували ще майже 14,5 тисяч випадків і понад 400 смертей.