Вакцинація на стадіоні "Арена Львів" почнеться вже на вихідних: кому будуть робити щеплення
Вакцинація від коронавірусу на стадіоні "Арена Львів" почнеться в суботу, 29 травня. Щеплення отримають ті люди, які зареєструвалися в списку очікування через додаток "Дія".
Першочергову вакцину отримають люди, старші 60 років.
Упродовж вихідних дві бригади працюватимуть до обіду (10:00-15:00), інші дві – після обіду (15:00-19:00).
Щеплення проводитимуть вакциною китайського виробництва CoronaVac. За вихідні планують вакцинувати більше тисячі людей.
Проведення щеплень осіб з додатку "Дія" у Центрах вакцинації у вихідні дні стартує поки що у трьох містах України - у Львові, Києві та Одесі.
Раніше повідомлялося, що Центр вакцинації населення планують відкрити на футбольному стадіоні "Арена Львів", оскільки він найбільше відповідає рекомендаціям Міністерства для облаштування центрів.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 27 травня, зафіксували ще 3306 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень підтвердили в Києві.