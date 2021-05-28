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Вакцинація на стадіоні "Арена Львів" почнеться вже на вихідних: кому будуть робити щеплення

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П'ятниця 28 травня 2021 09:18
Вакцинація на стадіоні "Арена Львів" почнеться вже на вихідних: кому будуть робити щеплення Фото: вакцинацію на Львів-Арені почнуть робити 29 травня (wikimedia.by/Валерий Дед)
Автор: Инна Собора

Вакцинація від коронавірусу на стадіоні "Арена Львів" почнеться в суботу, 29 травня. Щеплення отримають ті люди, які зареєструвалися в списку очікування через додаток "Дія".

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький у Facebook.

Першочергову вакцину отримають люди, старші 60 років.

Упродовж вихідних дві бригади працюватимуть до обіду (10:00-15:00), інші дві – після обіду (15:00-19:00).

Щеплення проводитимуть вакциною китайського виробництва CoronaVac. За вихідні планують вакцинувати більше тисячі людей.

Проведення щеплень осіб з додатку "Дія" у Центрах вакцинації у вихідні дні стартує поки що у трьох містах України - у Львові, Києві та Одесі.

Раніше повідомлялося, що Центр вакцинації населення планують відкрити на футбольному стадіоні "Арена Львів", оскільки він найбільше відповідає рекомендаціям Міністерства для облаштування центрів.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 27 травня, зафіксували ще 3306 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень підтвердили в Києві.

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