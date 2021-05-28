RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вакцинація на стадіоні "Арена Львів" почнеться вже на вихідних: кому будуть робити щеплення

Автор: Инна Собора

Вакцинація від коронавірусу на стадіоні "Арена Львів" почнеться в суботу, 29 травня. Щеплення отримають ті люди, які зареєструвалися в списку очікування через додаток "Дія".

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький у Facebook.

Першочергову вакцину отримають люди, старші 60 років.

Упродовж вихідних дві бригади працюватимуть до обіду (10:00-15:00), інші дві – після обіду (15:00-19:00).

Щеплення проводитимуть вакциною китайського виробництва CoronaVac. За вихідні планують вакцинувати більше тисячі людей.

Проведення щеплень осіб з додатку "Дія" у Центрах вакцинації у вихідні дні стартує поки що у трьох містах України - у Львові, Києві та Одесі.

Раніше повідомлялося, що Центр вакцинації населення планують відкрити на футбольному стадіоні "Арена Львів", оскільки він найбільше відповідає рекомендаціям Міністерства для облаштування центрів.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 27 травня, зафіксували ще 3306 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень підтвердили в Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Львіввакцинаціядія