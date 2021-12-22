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Вакцинація в Україні: майже 120 тисяч людей щепилися, а 154 - отримали додаткову дозу

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Україна, Середа 22 грудня 2021 08:24
Вакцинація в Україні: майже 120 тисяч людей щепилися, а 154 - отримали додаткову дозу Фото: майже 120 тисяч людей щепилися, а 154 - отримали додаткову дозу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу майже 120 тисяч людей. Додаткову дозу COVID-щеплення отримали 154 особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

Вчора, 21 грудня 119 129 людей вакциновано проти COVID-19. З Яких першу дозу отримало 39 006 людей, повністю імунізовані - 79 969, а додаткову дозу отримали 154 людини.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 461 449 людей.

З них отримали першу дозу - 14 461 447 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 13 141 446 людей, отримали додаткову дозу - 325 людей.

Загалом в країні проведено 27 603 218 щеплень.

Нагадаємо, за даними Київської школи економіки, за останній тиждень скоротилася кількість вакцинацій на 24%.

Додамо, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що люди, які перенесли коронавірус та потім вакцинувались майже у 2,5 раза мають нижчий ризик знову захворіти.

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