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Вакцинація в Україні: ще 113 тисяч отримали щеплення, майже 800 людей - третю дозу

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу щепилися від коронавірусу 113 тисяч людей. Третю дозу вакцини отримали майже 800 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 23 грудня 113 882 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 36 546 людей, повністю імунізовані - 76 543, додаткову дозу отримали 793 людини.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 14 537 066 людей. З них отримали першу дозу - 14 537 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 13 296 090 людей, отримали додаткову дозу - 1 389 людей.

Загалом проведено 27 834 543 щеплення.

Таким чином, вже 46,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19.

Разом з тим 42,8% дорослого населення пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство охорони здоров'я оголосило про запровадження в Україні ревакцинальної дози вакцини від коронавірусу. Її можна буде отримати через півроку після другого щеплення.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцина від коронавірусу