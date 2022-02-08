Вакцинація в Україні: кількість добових COVID-щеплень збільшилася втричі 

В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу понад 63 тисячі людей. Що в тричі більше в порівнянні з попереднім днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Зокрема, отримали першу дозу - 15 478 006 людей, отримали дві дози - 14 809 443 людини, додаткову дозу - 20 875 людей, а бустерну - 474 203. Загалом в країні проведено 30 782 527 щеплень.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 478 008 людей,

З яких першу дозу отримали 19 526 людей, другу дозу - 28 877 людей, додаткову дозу отримали 543 людини, а бустерну - 14 973.

За вчора, 7 лютого в Україні 63 919 людей вакциновано проти COVID-19.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я відповіли, чи планують в Україні вводити вакцинацію від коронавірусу серед дітей від 5 років.

Додамо, МОЗ надало роз'яснення, що робити у разі відмови робити щеплення від COVID-19.