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Наразі не розглядається. У МОЗ розповіли, чи будуть вакцинувати дітей від 5 років

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Київ, Понеділок 07 лютого 2022 15:41
Наразі не розглядається. У МОЗ розповіли, чи будуть вакцинувати дітей від 5 років Фото: головний санлікар Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві охорони здоров'я відповіли, чи планують в Україні вводити вакцинацію від коронавірусу серед дітей від 5 років. Наразі таке питання не розглядається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санлікаря України Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Фокусу".

"Ми офіційно рекомендуємо вакцинувати дітей від 12 років. Раніше ця норма поширювалася лише на випадки, коли дитина мала певні супутні хвороби, але зараз будь-яка родина може щепити дитину за власним бажанням. Питання про вакцинацію дітей від 5 до 12 років наразі не розглядається", - розповів Кузін.

За його словами, питання про вакцинацію дітей цієї вікової категорії планується адресувати Національній технічній групі експертів із питань імунопрофілактики (НТГЕІ) у другому кварталі 2022 року.

"Сьогодні у світі ще замало інформації щодо особливостей вакцинації цієї вікової групи. Це соціальна неактивна категорія, тобто ризиків інфікуватись у них набагато менше, ніж у підлітків, які відвідують школу або професійний навчальний заклад", - резюмував Кузін.

Нагадаємо, раніше голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій заявляв, що щеплення від коронавірусу дітям старше 5 років почнуть робити з 2022 року.

При цьому в МОЗ припускали, що можуть дозволити вакцинацію від COVID для дітей старше 5 років в перші місяці цього року.

Нагадаємо, вакцинувати від коронавірусу деякі категорії дітей з 12 років в Україні почали ще в червні 2021 року, але в жовтні МОЗ дозволив робити щеплення всім підліткам.

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