Наразі не розглядається. У МОЗ розповіли, чи будуть вакцинувати дітей від 5 років

У Міністерстві охорони здоров'я відповіли, чи планують в Україні вводити вакцинацію від коронавірусу серед дітей від 5 років. Наразі таке питання не розглядається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санлікаря України Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Фокусу ".

"Ми офіційно рекомендуємо вакцинувати дітей від 12 років. Раніше ця норма поширювалася лише на випадки, коли дитина мала певні супутні хвороби, але зараз будь-яка родина може щепити дитину за власним бажанням. Питання про вакцинацію дітей від 5 до 12 років наразі не розглядається", - розповів Кузін.

За його словами, питання про вакцинацію дітей цієї вікової категорії планується адресувати Національній технічній групі експертів із питань імунопрофілактики (НТГЕІ) у другому кварталі 2022 року.

"Сьогодні у світі ще замало інформації щодо особливостей вакцинації цієї вікової групи. Це соціальна неактивна категорія, тобто ризиків інфікуватись у них набагато менше, ніж у підлітків, які відвідують школу або професійний навчальний заклад", - резюмував Кузін.