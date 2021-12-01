Вакцинація в Україні: за листопад зроблено понад 7 млн COVID-щеплень
Фото: понад 7 млн COVID-щеплень проведено за минулий місяць (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за листопад від коронавірусу зроблено понад 7,1 млн щеплень. У загальній кількості вже проведено більш як 24,7 млн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Статистика за добу
За минулу добу, 30 листопада в Україні від коронавірусу вакцинували 233 471 людину.
З яких першу дозу вакцини отримали 76 979 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 156 492 людини.
Загалом в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 13 468 635 людей.
З них отримали першу дозу - 13 468 633 людини, а повністю імунізовані та отримали дві дози - 11 279 127.
У загальній кількості в країні проведено 24 747 760 щеплень.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 11 960 людей, а померли - 557.