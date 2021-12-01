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Вакцинація в Україні: за листопад зроблено понад 7 млн COVID-щеплень

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Україна, Середа 01 грудня 2021 08:25
Вакцинація в Україні: за листопад зроблено понад 7 млн COVID-щеплень Фото: понад 7 млн COVID-щеплень проведено за минулий місяць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за листопад від коронавірусу зроблено понад 7,1 млн щеплень. У загальній кількості вже проведено більш як 24,7 млн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За минулу добу, 30 листопада в Україні від коронавірусу вакцинували 233 471 людину.

З яких першу дозу вакцини отримали 76 979 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 156 492 людини.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 13 468 635 людей.

З них отримали першу дозу - 13 468 633 людини, а повністю імунізовані та отримали дві дози - 11 279 127.

У загальній кількості в країні проведено 24 747 760 щеплень.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 11 960 людей, а померли - 557.

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