Вакцинація в Україні: щеплення отримали ще близько 4 тисяч людей

В Україні за минулу добу зробили майже 4 тисячі щеплень від коронавірусу . Загальна кількість людей, які отримали бодай одну дозу вакцини від коронавірусу, сягнула 108 309.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я .

Зазначимо, у п'ятницю від коронавірусу було вакциновано понад 11 тисяч українців. Найбільшу кількість щеплень від коронавірусу за добу зробили в Києві, а лідером за темпами вакцинації була Донецька область.

Найбільше щеплень вчора зробили у Київській області (550) та Києві (270). Найменшу кількість людей вчора прищепили від коронавірусу у Вінницькій (40) та Одеській (30) областях.

Кількість людей, які отримали вже обидві дози вакцини, як і вчора становить 1.

За інформацією МОЗ, вчора мобільні бригади по Україні зробили ще 3 968 перших щеплень від коронавірусу. Вакцинація проводиться препаратом Covishield.

Нагадаємо, у МОЗ пообіцяли прискорити темпи вакцинації від коронавірусу в Україні. Анонсували збільшення кількості мобільних бригад, які проводять щеплення українців.

Крім того, вчора в Україні почали вакцинувати військових за межами зони проведення ООС. Щеплення робили військовослужбовцям з оперативно-тактичних угрупувань "Північ" та "Схід".

Додамо, український уряд готовий компенсувати громадянам випадки побічної дії після вакцинації від коронавірусу. Для цього в державі створять відповідний фонд.