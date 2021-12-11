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Вакцинація в Україні: за добу щеплення отримали ще майже 170 тисяч людей

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу ще майже 170 тисяч людей. Загалом в країні вже зробили понад 26,4 млн щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 10 грудня від коронавірусу було вакциновано 168 359 людей. З яких першу дозу вакцини отримали 55 798 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 112 561 людина.

Загальна статистика

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 087 749 людей. З них отримали першу дозу вакцини - 14 087 747 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 364 798.

У загальній кількості в країні проведено 26 452 547 щеплень.

Нагадаємо, з 19 грудня українці зможуть отримати 1 тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу. Як отримати виплату детально в матеріалі РБК-Україна.

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