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На вакцинацію від COVID у 2022 році спрямують 6 млрд гривень, - Кабмін

Автор: Юлія Бойко

Наступного року на вакцинацію від COVID в Україні пропонується спрямувати 6 млрд гривень. Відповідна сума закладається до проекту державного бюджету на 2022 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Кабміну.

Як заявив на презентації проекту бюджету-2022 міністр фінансів Сергій Марченко, витрати на медицину в наступному році зростуть до 197,2 млрд гривень.

"На систему громадського здоров'я та вакцинацію від COVID передбачено спрямувати 6 млрд гривень", - зазначив він.

Міністр також підкреслив, що мінімальна зарплата лікарів зросте до 20 000 гривень, а у середнього медичного персоналу - до 13 500 гривень.

Фото: витрати на медицину в бюджеті-2022

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в 2022 році прогнозується рекордне за 10 років зростання економіки України.

Також напередодні були названі основні показники бюджету на наступний рік.

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