На вакцинацію від COVID у 2022 році спрямують 6 млрд гривень, - Кабмін

Як заявив на презентації проекту бюджету-2022 міністр фінансів Сергій Марченко, витрати на медицину в наступному році зростуть до 197,2 млрд гривень.

"На систему громадського здоров'я та вакцинацію від COVID передбачено спрямувати 6 млрд гривень", - зазначив він.

Міністр також підкреслив, що мінімальна зарплата лікарів зросте до 20 000 гривень, а у середнього медичного персоналу - до 13 500 гривень.

Фото: витрати на медицину в бюджеті-2022