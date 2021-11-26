Вакциновано 86%: Португалія вводить обмеження через зростання випадків COVID

Такі заходи вжито попри те, що 86% населення Португалії вакциновано. Проте щоденна кількість інфікованих продовжує зростати.

Так, з 1 грудня маски для обличчя знову стануть обов'язковими у закритих приміщеннях. Також буде необхідно пред'явити сертифікат про вакцинацію або документ про одужання від СOVID, або негативний результат тесту перед входом у кафе/бари/ресторани, готелі, клуби, кінотеатри та громадські заходи. Крім того, негативний тест необхідний для госпіталізації до лікарні або для вступу до будинку для людей похилого віку.