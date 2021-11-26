RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вакциновано 86%: Португалія вводить обмеження через зростання випадків COVID

Автор: Іванна Шовкун

У Португалії запровадять нові карантинні обмеження. Це пов'язано зі зростанням захворюваності на коронавірус в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Такі заходи вжито попри те, що 86% населення Португалії вакциновано. Проте щоденна кількість інфікованих продовжує зростати.

Так, з 1 грудня маски для обличчя знову стануть обов'язковими у закритих приміщеннях. Також буде необхідно пред'явити сертифікат про вакцинацію або документ про одужання від СOVID, або негативний результат тесту перед входом у кафе/бари/ресторани, готелі, клуби, кінотеатри та громадські заходи. Крім того, негативний тест необхідний для госпіталізації до лікарні або для вступу до будинку для людей похилого віку.

Нагадаємо, Португалія вимагатиме негативні тести на коронавірус від усіх мандрівників, які в'їжджають до країни. Відповідне рішення ухвалив уряд.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПортугалияКоронавірус