Вакциною Pfizer почнуть щеплювати в Одесі: відома дата

"Відкрито запис на масову вакцинацію від COVID-19 вакциною від Pfizer в Одесі на 18 липня", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що люди зможуть обрати якою саме вакциною вони хочуть щепитися - CoronaVac (Sinovac) чи Comirnaty (Pfizer-BioNTech).

Вказано, що отримати щеплення охочі зможуть з 9 до 18 години:

Зокрема, у неділю в Одесі буде працювати 9 центрів вакцинації:

пров. Семафорний, 4, ТЦ Fontan Sky;

вул. С. Палія, 93а, ТРЦ "Сім'я", 2 поверх;

вул. Толбухіна, 135, ТЦ "Мегадом" (корпус "Космос", 3 поверх);

вул. Левітана, 62, поліклініка №20;

вул. Житомирська, 2, ЦПМСД №10;

вул. Болгарська, 38, КДЦ МКЛ №1;

вул. Ільфа та Петрова, 15-а, школа № 72;

вул. Ген. Петрова, 34, школа №53;

вул. Балківська, 42, школа №5.

Відомо, що окрім електронного запису також діятиме жива черга.