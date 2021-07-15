Вакциною Pfizer почнуть щеплювати в Одесі: відома дата

В центрах вакцинації в Одесі почнуть щеплювати від коронавірусу вакциною Pfizer. У неділю,18 липня охочі можуть пройти імунізацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення HELSI.ME у Telegram.
"Відкрито запис на масову вакцинацію від COVID-19 вакциною від Pfizer в Одесі на 18 липня", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що люди зможуть обрати якою саме вакциною вони хочуть щепитися - CoronaVac (Sinovac) чи Comirnaty (Pfizer-BioNTech).
Вказано, що отримати щеплення охочі зможуть з 9 до 18 години:
Відомо, що окрім електронного запису також діятиме жива черга.
Нагадаємо, у Києві із 16 липня у Центрі вакцинації на базі МВЦ за бажанням почнуть щепити препаратом Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, але не всіх.
Додамо, що центри масової вакцинації в Тернопільській області будуть робити щеплення вакциною Pfizer тільки на вихідних.