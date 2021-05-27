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Вакцину Johnson & Johnson хочуть виробляти в Індії

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Індія, Четвер 27 травня 2021 05:51
Вакцину Johnson & Johnson хочуть виробляти в Індії Фото: вакцину Johnson & Johnson будуть випускати для індійського ринку (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Вакцину Johnson & Johnson хочуть виробляти в Індії. Її хочуть використовувати для внутрішнього ринку, оскільки число нових випадків COVID-19 в Індії постійно зростає.

Про це повідомляє Тһе Print.

Компанія Biological E запропонувала до грудня Інституту сироватки Індії виробити близько 30 мільйонів доз своєї вакцини Johnson & Johnson виключно для індійського ринку. Вона попросила фінансову підтримку у уряду. Зараз вакцина-кандидат знаходиться на 1/2 стадії клінічних випробувань.

Згідно з джерелами, перспективи експорту вакцини J&J з США в інші країни в найближчому майбутньому обмежені. Міністерству закордонних справ та Департаменту біотехнології було доручено працювати над забезпеченням безпеки частини вакцини J&J, яка буде вироблятися BE для індійського ринку.

На віртуальному саміті в березні глави країн-учасниць "четвірки" - США, Індії, Японії та Австралії - вирішили запустити вакцину.

Згідно з угодою, вакцини проти коронавірусу будуть вироблятися в Індії для Індо-Тихоокеанського регіону за фінансової підтримки США і Японії, а Австралія внесе свій внесок у логістичні аспекти.

Компанія Biological E, ймовірно, почне "доопрацьовувати і закінчувати" вакцину J&J в липні-серпні, а виробництво вакцини очікується в кінці року.

Корпорація фінансування розвитку США підтримує BE у створенні трьох додаткових ліній наповнення і фінішної обробки виключно для вакцини J&J, і вони планують виробити близько 1 мільярда доз до кінця 2022 року.

Нагадаємо, США обіцяли поділитися своїми вакцинами. Вакцину АstraZeneca, вироблену в США, відправлять в бідні країни.

Раніше повідомлялося, що Бельгія призупинила використання вакцини Johnson & Johnson для людей до 21 року.. Там від важких наслідків після вакцинації померла жінка.

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