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Вакцину Johnson&Johnson продовжать поставляти в Європу: на етикетці з'явиться попередження

Автор: Наталья Скороход

Вакцину Johnson&Johnson продовжать поставляти в Європу та інші країни, не зважаючи на ризик появи тромбів. Однак на етикетці з'явиться попередження про можливі побічні ефекти.

Про це повідомили в компанії, передає Reuters.

Johnson&Johnson

Нагадаємо, в ЕМА заявили, що вакцина Johnson & Johnson також може викликати тромби. Це сталося після того, як в США виявили вісім випадків тромбозу після вакцинації препаратом.

Раніше повідомлялося, що у США повинні прийняти рішення щодо використання вакцини Johnson&Johnson. Швидше за все вакцинацію продовжать.

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