Вакцину Johnson&Johnson продолжат поставлять в Европу: на этикетке появится предупреждение

Вакцину Johnson&Johnson продолжат поставлять в Европу и другие страны, не мотря на риск появление тромбов. Однако на этикетке появится предупреждение о возможных побочных эффектах.

Об этом сообщили в компании, передает Reuters .

Напомним, в ЕМА заявили, что вакцина Johnson&Johnson также может вызывать тромбы. Это произошло после того, как в США обнаружили восемь случаев тромбоза после вакцинации препаратом.

Ранее сообщалось, что в США должны принять решение по использованию вакцины Johnson&Johnson. Скорее всего вакцинацию продолжат.