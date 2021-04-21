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Вакцину Johnson&Johnson продолжат поставлять в Европу: на этикетке появится предупреждение

Автор: Наталья Скороход

Вакцину Johnson&Johnson продолжат поставлять в Европу и другие страны, не мотря на риск появление тромбов. Однако на этикетке появится предупреждение о возможных побочных эффектах.

Об этом сообщили в компании, передает Reuters.

Johnson&Johnson

Напомним, в ЕМА заявили, что вакцина Johnson&Johnson также может вызывать тромбы. Это произошло после того, как в США обнаружили восемь случаев тромбоза после вакцинации препаратом.

Ранее сообщалось, что в США должны принять решение по использованию вакцины Johnson&Johnson. Скорее всего вакцинацию продолжат.

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