Вакцини від COVID - 19 ефективні проти індійського штаму, - вчені

Подвійна доза вакцини від COVID - 19 майже така ж ефективна проти швидкозростаючого варіанту коронавірусу, який вперше був виявлений в Індії, як і проти домінуючого штаму у Великій Британії. Але необхідні дві дози.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Дослідження Public Health England показало, що вакцина Pfizer-BioNTech була ефективна на 88% проти симптоматичного захворювання, викликаного варіантом B.1.617.2, через два тижні після другої дози. Це трохи нижче в порівнянні з 93%-ю ефективністю проти штаму B.1.1.7 Kent, який є домінуючим варіантом COVID у Великій Британії.
Дві дози вакцини AstraZeneca були ефективні на 60% порівняно з ефективністю 66% проти варіанту Kent.
За даними PHE, перша доза обох вакцин була на 33% ефективна проти вірусу B. 1. 617.2, що нижче, ніж його 50%-я ефективність проти B.1.1.7.
Міністр охорони Здоров'я Великобританії Метт Хенкок сказав, що це показало, що отримання обох доз вакцини є "абсолютно життєво важливим".
"Я все більше впевнений, що ми йдемо по дорожній карті, тому що ці дані показують, що вакцина після двох доз працює так само ефективно (проти індійського варіанту)", - сказав Хенкок.
Згідно з планами уряду, зняття обмежень щодо коронавірусу має відбутися з 21 червня.
Британія вже відмовилася від найшвидшої програми вакцинації в Європі, але зіткнулася з новою проблемою, пов'язаною з поширенням варіанту, вперше виявленого в Індії.
Дані, опубліковані в суботу, показали, що число нових випадків COVID, е у Великій Британії за тиждень зросла на 10,5%, хоча це залишається лише невеликою часткою в порівнянні з Рівнями, що спостерігалися раніше в цьому році
Занепокоєння з приводу зростання кількості випадків у Великій Британії варіанту, вперше виявленого в Індії, спонукала Німеччину заявити в п'ятницю, що будь-кого, хто в'їжджає в країну зі Сполученого Королівства, після прибуття доведеться помістити в карантин на два тижні.
Нагадаємо, міністерство зв'язку та інформаційних технологій Індії зажадало від соцмереж видалити будь-яку інформацію про Індійський штам коронавірусу, оскільки використання цього терміна безпідставне.
Раніше Індія пережила новий найбільш смертоносний день пандемії COVID-19. Зокрема, за добу там від хвороби померли 4 329 осіб. Загальне число хворих в Індії перевищило позначку в 25 мільйонів.